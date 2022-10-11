Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе

Россия перегружает систему противовоздушной обороны Украины и большим количеством крылатых ракет и дронов-камикадзе — эту информацию распространили сразу несколько украинских телеграм-каналов.

Сообщается, что утром 11 октября массированному обстрелу подверглись Одесская, Киевская, Винницкая области, а также Николаев, Ровно, Кривой Рог (данный населенный пункт является родиной президента Украины Владимира Зеленского), Днепр, Житомир.

Поскольку противовоздушная оборона Украины не справляется с массированным обстрелом, многие инфраструктурные объекты (а именно они наряду с военными объектами и пунктами связи являются главной целью обстрелов) получают серьезные повреждения и выходят из строя.