Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе
2022-10-11
10:36
Россия перегружает систему противовоздушной обороны Украины и большим количеством крылатых ракет и дронов-камикадзе — эту информацию распространили сразу несколько украинских телеграм-каналов.
Сообщается, что утром 11 октября массированному обстрелу подверглись Одесская, Киевская, Винницкая области, а также Николаев, Ровно, Кривой Рог (данный населенный пункт является родиной президента Украины Владимира Зеленского), Днепр, Житомир.
Поскольку противовоздушная оборона Украины не справляется с массированным обстрелом, многие инфраструктурные объекты (а именно они наряду с военными объектами и пунктами связи являются главной целью обстрелов) получают серьезные повреждения и выходят из строя.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе
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