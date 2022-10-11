Грозит последствиями: у Бони в горах обгорело лицо
2022-10-11
10:36
Под воздействием ультрафиолета в клетках происходят множественные мутации, и риск возникновения злокачественных образований вырастает в сотни раз.
Телеведущая Виктория Боня после восхождения на гору Манаслу в Гималаях получила серьезный ожог лица. Звезда признала, что это стало одним из испытаний в путешествии.
«Это правда! Даже лицо мое - часть сложных условий… Лицо, как у шахтера» — пошутила Виктория в соцсетях. Но поводов для веселья здесь мало. Врач-дерматолог Екатерина Мокина подчеркнула, что солнечных ванн не должно быть в избытке.
В частности, городскому жителю достаточно 15-20 минут утреннего солнца для того, чтобы выработался полезный витамин D. Если находиться под ультрафиолетом дольше, это грозит серьезными последствиями.
Боня в горах должна была пользоваться защитными кремами. Кроме того, находиться под солнцем нужно было не более 15-20 минут, сообщает 5-tv.ru.
«Если человек обгорел, стоит обратиться к врачу, однако лучше до этого доводить. Излишний загар влияет на фотостарение кожи. Запускаются механизмы, при которых сокращается выработка коллагена и эластина», — подчеркнула Екатерина Мокина.
Потому Виктории стоит безотлагательно обратиться к специалисту.
По словам врача-дерматолога, горное солнце на самом деле влияет на кожу очень сильно. Под воздействием ультрафиолета в клетках происходят множественные мутации, и риск возникновения злокачественных образований вырастает в сотни раз.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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