Сивков: удары по объектам инфраструктуры Украины носили демонстративный характер

2022-10-11

10:37

Российский военный эксперт Константин Сивков рассказал о причинах нанесения ударов ВС РФ по украинским объектам военного управления, связи и энергетики.

11 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова, сообщило о том, что нанесённые служащими российской армии удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины носили демонстративный характер.

Сивков убеждён, что Вооружённые силы РФ таким образом предостерегли киевский режим от совершения терактов подобных прогремевшему на Крымском мосту взрыве, ведь в противном случае российские удары «придутся уже на более серьезные объекты».

Опубликовано: Диана Мудреченко







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