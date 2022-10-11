Сивков: удары по объектам инфраструктуры Украины носили демонстративный характер
2022-10-11
10:37
Российский военный эксперт Константин Сивков рассказал о причинах нанесения ударов ВС РФ по украинским объектам военного управления, связи и энергетики.
11 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова, сообщило о том, что нанесённые служащими российской армии удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины носили демонстративный характер.
Сивков убеждён, что Вооружённые силы РФ таким образом предостерегли киевский режим от совершения терактов подобных прогремевшему на Крымском мосту взрыве, ведь в противном случае российские удары «придутся уже на более серьезные объекты».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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