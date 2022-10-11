Украинские диверсионные группы активизировались в Запорожье

Власти Запорожья сообщают об активизации в регионе украинских диверсионно-разведывательных групп.

В эфире "Соловьев.Live" глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в районе городов Орехов и Гуляй Поле наблюдается активная деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп.

"В районе Орехова и Гуляй Поле противник ведет основную подготовку к наступлению. Диверсионно-разведывательные группы прощупывают нашу оборону", — сделал вывод он.

Ранее Рогов сообщал, что Киев ведет активную информационную и пропагандистскую работу своего наступления, которое следует ожидать через одну-две недели.