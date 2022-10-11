Украинские диверсионные группы активизировались в Запорожье
2022-10-11
10:46
Власти Запорожья сообщают об активизации в регионе украинских диверсионно-разведывательных групп.
В эфире "Соловьев.Live" глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в районе городов Орехов и Гуляй Поле наблюдается активная деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп.
"В районе Орехова и Гуляй Поле противник ведет основную подготовку к наступлению. Диверсионно-разведывательные группы прощупывают нашу оборону", — сделал вывод он.
Ранее Рогов сообщал, что Киев ведет активную информационную и пропагандистскую работу своего наступления, которое следует ожидать через одну-две недели.
Опубликовано: Максим Алексеев
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