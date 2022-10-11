Ураган Джулия оставил в Центральной Америке миллионы людей без света
2022-10-11
10:48
Мощный ураган со скоростью ветра около 140 км/ч обрушился на страны Центральной Америки.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КГБ Беларуси: переломный момент в спецоперации произойдёт с ноября по февраль
Кадыров: Зеленский упустил шанс на перемирие между Россией и Украиной
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе
Прогнозы Владимира Жириновского на 2036 год — отсутствие пенсии и ограничение рождаемости
Новые ракетные удары по Украине, мощные взрывы во Львове, Хмельницкой и Киевской областях