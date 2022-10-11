Ураган Джулия оставил в Центральной Америке миллионы людей без света

2022-10-11

10:48

Мощный ураган со скоростью ветра около 140 км/ч обрушился на страны Центральной Америки.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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