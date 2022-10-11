Ураган Джулия оставил в Центральной Америке миллионы людей без света

Поговорку "на обиженных воду возят" можно включать в топ самых непонятных и неоднозначных

Даже ученые мужи́ не могут сойтись в едином мнении касательно происхождения поговорки. Наиболее интересная и популярная версия уходит корнями во времена Петра I.

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