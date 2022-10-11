СК Беларуси возбудил уголовное дело против членов полка имени Калиновского

СК Бларуси возбудил уголовное дело против членов полка имени Калиновского, сражающихся в СВО на стороне Украины.

11 октября пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении создателей и участников добровольческого полка имени Кастуся Калиновского, сражающихся в рамках спецоперации на стороне Украины.

По данным следствия, белорусы, «следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней стран», а именно: Литвы, Польши и Украины, создали экстремистский отряд наёмников, который получил название «Полк имени Кастуся Калиновского».