Сойлу: воскресный взрыв в Стамбуле может оказаться терактом

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что воскресный взрыв дома в Стамбуле может быть терактом.

11 октября РИА Новости сообщили, что на брифинге, который транслировался по местным телеканал глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощный взрыв в жилом здании в районе Кадыкёй может быть и терактом, хотя ранее сообщалась предварительная причина -это утечка газа. Известно, что в результате взрыва погибло три человека.

Сойлу сообщает, что в связи с происшествием проверяются все детали, взяты показания тридцати свидетелей, на данный момент связи инцидента с действиями какой-либо террористической организации не выявлено.