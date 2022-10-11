Сойлу: воскресный взрыв в Стамбуле может оказаться терактом
2022-10-11
10:55
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что воскресный взрыв дома в Стамбуле может быть терактом.
11 октября РИА Новости сообщили, что на брифинге, который транслировался по местным телеканал глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощный взрыв в жилом здании в районе Кадыкёй может быть и терактом, хотя ранее сообщалась предварительная причина -это утечка газа. Известно, что в результате взрыва погибло три человека.
Сойлу сообщает, что в связи с происшествием проверяются все детали, взяты показания тридцати свидетелей, на данный момент связи инцидента с действиями какой-либо террористической организации не выявлено.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КГБ Беларуси: переломный момент в спецоперации произойдёт с ноября по февраль
Дочь покойной Началовой Вера Алдонина на концерте в Кремле очаровала подписчиков своим внешним видом
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе
Кадыров: Зеленский упустил шанс на перемирие между Россией и Украиной
Новые ракетные удары по Украине, мощные взрывы во Львове, Хмельницкой и Киевской областях