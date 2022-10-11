Кай из фильма Тайны снежной королевы, актёр Пузыревский умер в возрасте 25 лет

В 1986 году вышел фильм "Тайны снежной королевы". Исполнитель роли Кая Ян Пузыревский проснулся знаменитым. Как сложилась его судьба?

Актер Ян Пузыревский играл роль Кая в картине "Тайны Снежной королевы", вышедшей на экраны СССР в 1986 году. Представители СМИ выяснили, как сложилась судьба звезды после выхода фильма.

Фильм принёс Пузыревскому известность. Он решил связать свою карьеру с кино, поступив в "Театральный институт имени Бориса Щукина".

К сожалению, в 90-е годы молодому актёру не предлагали ролей. В личной жизни также было всё плохо: Пузыревский ушёл от жены, забрав новорожденного сына.

Жизнь знаменитости оборвалась в 25 лет. 3 апреля 1996 года молодой мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает "Киноафиша".