Ладыжинская ТЭЦ в Винницкой области выведена из строя
2022-10-11
11:06
В результате высокоточного удара российской армии Ладыжинская ТЭС в Винницкой области выведена из строя.
11 октября ряд украинских СМИ и крупных Telegram-каналов заявили, что в результате нанесённого служащими Вооружённых сил РФ высокоточного удара по Ладыжинская ТЭС в Винницкой области объект энергетической инфраструктуры Украины временно выведен из строя.
Отмечается, что электрооборудование тепловой электростанции в городе Ладыжин было повреждено при «прилёте» со стороны России, что и послужило причиной временного прекращения функционирования станции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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