Ладыжинская ТЭЦ в Винницкой области выведена из строя

В результате высокоточного удара российской армии Ладыжинская ТЭС в Винницкой области выведена из строя.

11 октября ряд украинских СМИ и крупных Telegram-каналов заявили, что в результате нанесённого служащими Вооружённых сил РФ высокоточного удара по Ладыжинская ТЭС в Винницкой области объект энергетической инфраструктуры Украины временно выведен из строя.

Отмечается, что электрооборудование тепловой электростанции в городе Ладыжин было повреждено при «прилёте» со стороны России, что и послужило причиной временного прекращения функционирования станции.