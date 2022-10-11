«Страна.ua»: воздушная тревога звучит по всей Украине из-за новых ракетных ударов
2022-10-11
11:13
Издание "Страна.ua" уведомляет о воздушной тревоге в большинстве украинских городов.
Днём вторника украинская интернет-газета "Страна.ua" сообщила, что фактически во всех областях Украины работает воздушная тревога, поскольку радары ВСУ фиксируют пуск российских ракет из Каспийского моря. По данным "Страна.ua", в некоторых украинских городах уже фиксируются попадания ракет в объекты инфраструктуры, среди них известно о ракетном обстреле Николаева и Запорожья.
В эти минуты украинские Telegram-каналы новостной направленности сообщают, что российские ракеты летят к Одессе и городу Кременчугу, которые ещё вчера подверглись обстрелам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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