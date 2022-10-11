В ЕС оценили стоимость новых санкций против России в 123 миллиарда евро

После принятия восьмого пакета санкций против России стоимость всех экспортно-импортных ограничений приблизилась в 123 миллиардам евро.

Материалы работы Еврокомиссии свидетельствуют о том, что после введения очередного, восьмого по счету, пакета санкций против России стоимость всех экономических ограничений со стороны Европейского союза приблизилась к 123 миллиардам евро.

Под этой суммой в Брюсселе понимают объемы двусторонней торговли России со странами ЕС, которые существовали в 2021 году и теперь невозможны ввиду действия санкций.

Представитель Еврокомиссии отказался как-либо комментировать эти сведения.