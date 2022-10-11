Супруга Ильи Резника жалуется на безденежье
2022-10-11
11:17
Ирина Романова, жена известного поэта-песенника, сообщила в одном из своих аккаунтов о наступившем безденежье.
Тяжелая финансовая ситуация связана с тем, что по известным причинам у певцов резко сократилось количество выступлений. А если нет выступлений, то нет и авторских отчислений.
Авторские отчисления уменьшились примерно в 6 раз, причем аналогичная картина практически у всех сочинителей. Отсутствие денег уже привело к тому, что в семье резко сократили расходы.
Дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тому что будут закрыты детские музтеатры ее мужа, Илья Резник попросту не сможет дальше поддерживать эти проекты.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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