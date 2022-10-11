КГБ Беларуси: переломный момент в спецоперации произойдёт с ноября по февраль

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель рассказал о возможном переломе в спецоперации на территории Украины.

Во вторник днём председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель публично заявил, что он прогнозирует переломный момент в российской специальной военной операции на территории Украины в отрезок времени с ноября 2022 года по февраль следующего года.

Днём ранее Александр Лукашенко сообщил о развёртывании региональной группировки войск Союзного государства на границе Беларуси, а белорусский министр обороны Виктор Хренин публично заверил, что белорусские войска не намерены нападать на Украину, но будут защищать страну в случае необходимости.