Британская разведка отмечает огромную угрозу технологического доминирования Китая

2022-10-11

11:20

Глава британского агентства разведки и безопасности GCHQ во вторник предупредит западные страны об «огромной угрозе» со стороны Китая.

Китай стремится использовать свое технологическое превосходство в целях наблюдения, и призовет их к безотлагательным действиям. 

Джереми Флеминг, директор Штаба правительственных коммуникаций (GCHG), сообщил экспертам в области обороны в своем выступлении, что китайские власти стремятся получить «прибыль» от своих технологий, таких как их спутниковые системы и виртуальные валюты. 

По его словам, действия Китая представляют «огромную угрозу для всех нас».

Опубликовано: Тарас Медведев







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