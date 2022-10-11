Британская разведка отмечает огромную угрозу технологического доминирования Китая

Глава британского агентства разведки и безопасности GCHQ во вторник предупредит западные страны об «огромной угрозе» со стороны Китая.

Китай стремится использовать свое технологическое превосходство в целях наблюдения, и призовет их к безотлагательным действиям.

Джереми Флеминг, директор Штаба правительственных коммуникаций (GCHG), сообщил экспертам в области обороны в своем выступлении, что китайские власти стремятся получить «прибыль» от своих технологий, таких как их спутниковые системы и виртуальные валюты.

По его словам, действия Китая представляют «огромную угрозу для всех нас».