Харатьян высказался о коллегах, покинувших Россию на фоне спецоперации и мобилизации, в эфире программы Жизнь и судьба
2022-10-11
11:21
Актёр Дмитрий Харатьян рассказал, что думает об артистах, которые покинули родину в тяжёлое время. Звезда экрана убеждён, что это личное дело каждого.
Дмитрий Харатьян, будучи гостем программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова, высказался о коллегах, покинувших РФ: "Общество раскололось. Есть такие люди, кто дистанцируется, пытается пережить на расстоянии. Мы их знаем.
Многие из тех, кто уехал сделали выбор – это их выбор. Уехать и выждать или остаться. Я здесь".
Дмитрий рассказал, что его супруга солидарна с ним в вопросе отношения к спецоперации, по этой причине споров в семье не возникает.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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