Харатьян высказался о коллегах, покинувших Россию на фоне спецоперации и мобилизации, в эфире программы Жизнь и судьба

Актёр Дмитрий Харатьян рассказал, что думает об артистах, которые покинули родину в тяжёлое время. Звезда экрана убеждён, что это личное дело каждого.

Дмитрий Харатьян, будучи гостем программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова, высказался о коллегах, покинувших РФ: "Общество раскололось. Есть такие люди, кто дистанцируется, пытается пережить на расстоянии. Мы их знаем.

Многие из тех, кто уехал сделали выбор – это их выбор. Уехать и выждать или остаться. Я здесь".

Дмитрий рассказал, что его супруга солидарна с ним в вопросе отношения к спецоперации, по этой причине споров в семье не возникает.