Завод Nissan в России перейдет в госсобственность
2022-10-11
11:25
В Минпромторге РФ сообщили о переходе завода Nissan в России в государственную собственность.
11 октября пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила о том, что расположенный в Санкт-Петербурге завод Nissan и центр продаж и маркетинга компании в Москве перейдёт в государственную собственность.
Отмечается, что имущество «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» будет продано российскому институту «НАМИ», однако точная сумма сделки по переходе дочернего предприятия компании Nissan в собственность России не разглашается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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