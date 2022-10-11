Завод Nissan в России перейдет в госсобственность

В Минпромторге РФ сообщили о переходе завода Nissan в России в государственную собственность.

11 октября пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила о том, что расположенный в Санкт-Петербурге завод Nissan и центр продаж и маркетинга компании в Москве перейдёт в государственную собственность.

Отмечается, что имущество «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» будет продано российскому институту «НАМИ», однако точная сумма сделки по переходе дочернего предприятия компании Nissan в собственность России не разглашается.