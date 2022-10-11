Все школы Москвы получили анонимные сообщения о минировании
2022-10-11
11:30
Представитель экстренных служб Москвы сообщил о том, что все московские школы получили анонимные сообщения о минировании.
Представитель экстренных служб российской столицы сообщил, что все московские школы получили анонимное сообщение о минировании. Предполагается, что все сообщения были получены с территории Украины.
"Сообщается об угрозах взрыва школ в Москве", — сказал он.
Волна "минирований" в регионах России началась в 2019 году и затронула самые различные учреждения и объекты. Угрозы ни разу не подтвердились. Тем не менее экстренные службы начали проверку московских школ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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