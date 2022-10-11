Все школы Москвы получили анонимные сообщения о минировании

Представитель экстренных служб Москвы сообщил о том, что все московские школы получили анонимные сообщения о минировании.

Представитель экстренных служб российской столицы сообщил, что все московские школы получили анонимное сообщение о минировании. Предполагается, что все сообщения были получены с территории Украины.

"Сообщается об угрозах взрыва школ в Москве", — сказал он.

Волна "минирований" в регионах России началась в 2019 году и затронула самые различные учреждения и объекты. Угрозы ни разу не подтвердились. Тем не менее экстренные службы начали проверку московских школ.