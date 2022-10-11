Офис Зеленского обвинил США в недостаточной поддержке Украины
2022-10-11
11:35
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что США не желают поддерживать Украину всеми доступными методами.
11 октября российские пранкеры Вован и Лексус обнародовали запись разговора с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который сообщил, что правительство Соединённых Штатов не желает поддерживать Киев полноценно, оказывая поддержку украинскому правительству и армии лишь на 70 процентов из доступных средств.
Также Ермак выразил уверенность, что в настоящий момент одним из главных союзников Украины является Великобритания, оказывающая Киеву стопроцентную поддержку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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