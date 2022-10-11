В Германии призвали США не поставлять системы ПВО Украине

Интернет-читатели немецкой газеты Welt призвали президента США Джо Байдена одуматься после его слов о поставках ПВО Украине.

11 октября интернет-читатели немецкой газеты Welt обрушились с критикой на президента Соединённых Штатов Джо Байдена после его заявления о поставках систем противовоздушной обороны для киевского режима, отметив, что «если бы США оставались в стороне, конфликт на Украине давно был бы решен».

Немцы сошлись во мнении, что Байдену нужно как следует подумать над своим решением и отказаться от его выполнения, чтобы избежать не только эскалации украинского конфликта, но и прямой конфронтации Вашингтона и Москвы.