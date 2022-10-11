Йовович разместила в соцсетях публикацию в поддержку Украины
2022-10-11
11:39
Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович поддержала жителей Украины в социальных сетях после серии ударов в последние 2 дня.
Исполнительница главной роли серии картин "Обитель зла" Милла Йовович разместила в своих социальных сетях пост.
Актриса таким образом решила поддержать украинцев после серии ракетных ударов в последние двое суток.
Йовович написала: "Я родилась на Украине. Пусть я не живу там, но мое сердце с украинским народом. Оно разбивается при мыслях о них".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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