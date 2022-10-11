Минпромторг: завод Nissan в России перейдёт в государственную собственность

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила о переходе в госсобственность российского завода Nissan.

11 октября глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский завод по производству автомобилей марки Nissan перейдёт в разряд государственной собственности. По словам Мантурова, юридическое лицо "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" само приняло решение о передаче завода в собственность России.

Также Денис Мантуров заявил о достижении особой договорённости с "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", в рамках которой завод Nissan в РФ сумеет сохранить рабочие места для двух тысяч сотрудников предприятия.