Минпромторг: завод Nissan в России перейдёт в государственную собственность
2022-10-11
11:39
Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила о переходе в госсобственность российского завода Nissan.
11 октября глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский завод по производству автомобилей марки Nissan перейдёт в разряд государственной собственности. По словам Мантурова, юридическое лицо "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" само приняло решение о передаче завода в собственность России.
Также Денис Мантуров заявил о достижении особой договорённости с "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", в рамках которой завод Nissan в РФ сумеет сохранить рабочие места для двух тысяч сотрудников предприятия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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