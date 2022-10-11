Индия переживает неизбежный закат империи Болливуда

Киноиндустрия Болливуда, неотъемлемая часть культурной самобытности Индии, переживает исторический экономический кризис, а иностранные потоковые платформы и южное производство отодвигают ее в серьезной конкуренции.

Сегодня кинотеатры Бомбея, нервного центра болливудской индустрии, чьи доходы уменьшились наполовину после ограничений, связанных с Covid, опускают занавес.

«Мы никогда не знали худшего кризиса», — сказал AFP Манодж Десаи, старый владелец кинотеатра в Бомбее. Некоторые показы были отменены, потому что «зрителей не было».

Южноазиатский гигант с населением 1,4 миллиарда человек выпускает в среднем 1600 фильмов в год, больше, чем любая другая страна в мире.

Традиционно болливудские фильмы всегда привлекали толпы и зрителей страны, почитая звезд как богов, стекавшихся на премьеры.

Однако последние три блокбастера с Акшаем Кумаром в главной роли провалились. Аамир Кхан, лицо самых популярных индийских фильмов, также не смог завоевать аудиторию своим фильмом «Лаал Сингх Чаддха», ремейком «Форреста Гампа», который он продюсировал.