Индия переживает неизбежный закат империи Болливуда
2022-10-11
11:42
Киноиндустрия Болливуда, неотъемлемая часть культурной самобытности Индии, переживает исторический экономический кризис, а иностранные потоковые платформы и южное производство отодвигают ее в серьезной конкуренции.
Сегодня кинотеатры Бомбея, нервного центра болливудской индустрии, чьи доходы уменьшились наполовину после ограничений, связанных с Covid, опускают занавес.
«Мы никогда не знали худшего кризиса», — сказал AFP Манодж Десаи, старый владелец кинотеатра в Бомбее. Некоторые показы были отменены, потому что «зрителей не было».
Южноазиатский гигант с населением 1,4 миллиарда человек выпускает в среднем 1600 фильмов в год, больше, чем любая другая страна в мире.
Традиционно болливудские фильмы всегда привлекали толпы и зрителей страны, почитая звезд как богов, стекавшихся на премьеры.
Однако последние три блокбастера с Акшаем Кумаром в главной роли провалились. Аамир Кхан, лицо самых популярных индийских фильмов, также не смог завоевать аудиторию своим фильмом «Лаал Сингх Чаддха», ремейком «Форреста Гампа», который он продюсировал.
Опубликовано: Тарас Медведев
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