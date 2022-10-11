Запланированная встреча Эрдогана и Путина пройдет в среду, 12 октября, в Астане
2022-10-11
11:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в среду (12 октября) в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана, сообщил AFP официальный представитель Турции.
Турция, занимавшая нейтральную позицию с начала российского вторжения в Украину, в прошлом предлагала свое посредничество в открытии переговоров между Киевом и Москвой.
После взрыва на Крымском мосту, который Россия оценила, как акт терроризма, Турция отметила обострение конфликта и сейчас предлагает свои возможности для организации дипломатического решения конфликта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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