Запланированная встреча Эрдогана и Путина пройдет в среду, 12 октября, в Астане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в среду (12 октября) в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана, сообщил AFP официальный представитель Турции.

Турция, занимавшая нейтральную позицию с начала российского вторжения в Украину, в прошлом предлагала свое посредничество в открытии переговоров между Киевом и Москвой.

После взрыва на Крымском мосту, который Россия оценила, как акт терроризма, Турция отметила обострение конфликта и сейчас предлагает свои возможности для организации дипломатического решения конфликта.

