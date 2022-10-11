Лазарев рассказал об отношениях с Малиновским в эфире Ютуб-шоу «Осторожно: Собчак»

Сергей Лазарев высказался о своих отношениях с коллегой Алексом Малиновским, будучи гостем шоу "Осторожно: Собчак" на Ютубе.

Участник международного песенного конкурса "Евровидение" Сергей Лазарев поведал об отношениях с коллегой Алексом Малиновским.

Исполнитель Сергей Лазарев, будучи гостем нового выпуска Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" рассказал, как относится к основателю проекта "CroudWiz" Алексу Малиновскому.

Исполнитель заявил: "Относительно Алекса Малиновского, я знаю его достаточно давно. Еще по шоу-бизнесу. Он певец, а также автор одного из моих хитов. В общем-то, знакомый мне человек".

Лазарев и Малиновский не раз ездили в отпуск вместе, провоцируя в СМИ слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.