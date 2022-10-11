Запорожская АЭС подключилась к российской энергосистеме
2022-10-11
12:03
Власти Запорожья сообщили о подключении атомной станции к российской энергетической системе.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская атомная станция подключилась к российской энергетической системе. Перетоков с Украиной больше нет, уточнил чиновник.
Ранее представитель концерна "Росэнергоатом" Ренат Крчаа рассказал, что электроснабжение Запорожской АЭС для собственных потребностей осуществляется по линиям электропередач. До этого АЭС работала на дизель-генераторах, в связи с тем, что украинская армия перебила все питающие линии энергоснабжения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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