В Павлограде ракета ВС РФ попала в железнодорожный узел
2022-10-11
12:03
В Павлограде Днепропетровской области ракета российской армии попала в железнодорожный узел.
Во вторник, 11 октября 2022 года, ряд украинских СМИ и крупных Telegram-каналов сообщили о «прилётах» со стороны России по железнодорожному углу в городе Павлограде Днепропетровской области Украины.
Отмечается, что в момент попадания российской ракеты по железнодорожному узлу в Павлограде там находился состав с новой военной техникой Вооружённых сил Украины для отправки на Донбасс.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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