В Павлограде ракета ВС РФ попала в железнодорожный узел

2022-10-11

12:03

В Павлограде Днепропетровской области ракета российской армии попала в железнодорожный узел.

Во вторник, 11 октября 2022 года, ряд украинских СМИ и крупных Telegram-каналов сообщили о «прилётах» со стороны России по железнодорожному углу в городе Павлограде Днепропетровской области Украины.

Отмечается, что в момент попадания российской ракеты по железнодорожному узлу в Павлограде там находился состав с новой военной техникой Вооружённых сил Украины для отправки на Донбасс.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: