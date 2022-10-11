В Павлограде ракета ВС РФ попала в железнодорожный узел

В Павлограде Днепропетровской области ракета российской армии попала в железнодорожный узел.

Во вторник, 11 октября 2022 года, ряд украинских СМИ и крупных Telegram-каналов сообщили о «прилётах» со стороны России по железнодорожному углу в городе Павлограде Днепропетровской области Украины.

Отмечается, что в момент попадания российской ракеты по железнодорожному узлу в Павлограде там находился состав с новой военной техникой Вооружённых сил Украины для отправки на Донбасс.