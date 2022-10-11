Россия нанесла новые ракетные удары по Украине
2022-10-11
12:04
Во вторник ВКС России провели атаку ракетами и боевыми беспилотниками в нескольких регионах страны.
В окрестностях Киева и в Хмельницкой области произошли взрывы и были задействованы средства ПВО, сообщили официальные лица. Власти призвали людей укрываться в подвалах и бункерах. Обстрелу подверглась и Днепропетровская область.
Отмечается также атака на объекты в Киеве. Российские военные блогеры, близкие к Кремлю, подтвердили массированный ракетный обстрел Украины.
Украинские СМИ сообщают, что во вторник утром по регионам Украины было выпущено 20 ракет.
В понедельник украинские власти насчитали более 80 российских атак. Многие были предотвращены средствами ПВО.
По предварительной информации, в результате обстрелов по всей стране погибли 19 человек, более 100 получили ранения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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