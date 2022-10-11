Россия нанесла новые ракетные удары по Украине

2022-10-11

12:04

Во вторник ВКС России провели атаку ракетами и боевыми беспилотниками в нескольких регионах страны.

В окрестностях Киева и в Хмельницкой области произошли взрывы и были задействованы средства ПВО, сообщили официальные лица. Власти призвали людей укрываться в подвалах и бункерах. Обстрелу подверглась и Днепропетровская область.

Отмечается также атака на объекты в Киеве. Российские военные блогеры, близкие к Кремлю, подтвердили массированный ракетный обстрел Украины. 

Украинские СМИ сообщают, что во вторник утром по регионам Украины было выпущено 20 ракет. 

В понедельник украинские власти насчитали более 80 российских атак. Многие были предотвращены средствами ПВО. 

По предварительной информации, в результате обстрелов по всей стране погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

Опубликовано: Тарас Медведев







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