Junge Welt: Запад хочет разорить Россию и не допустить примирения с Киевом.

Во вторник днем немецкое издание Junge Welt сообщает, что депутат бундестага Севим Дагделен заявила ,что Североатлантический альянс во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось. Немецкий депутат утверждает, что с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы.

Дагделен утверждает, что от попыток западных стран уничтожить экономику России страдают миллионы людей в самой Европе, а сама Россия не стала изгоем на международной арене. Более того, многие страны не только не хотят осуждать Россию за конфликт на Украине, но осуждают Запад за эскалацию этого конфликта.