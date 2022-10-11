Junge Welt: депутат бундестага заявила о желании Запада разорить Россию
2022-10-11
12:09
Junge Welt: Запад хочет разорить Россию и не допустить примирения с Киевом.
Во вторник днем немецкое издание Junge Welt сообщает, что депутат бундестага Севим Дагделен заявила ,что Североатлантический альянс во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось. Немецкий депутат утверждает, что с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы.
Дагделен утверждает, что от попыток западных стран уничтожить экономику России страдают миллионы людей в самой Европе, а сама Россия не стала изгоем на международной арене. Более того, многие страны не только не хотят осуждать Россию за конфликт на Украине, но осуждают Запад за эскалацию этого конфликта.
Опубликовано: Елена Калиновская
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