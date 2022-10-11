Посольство Узбекистана в Киеве призывает граждан покинуть Украину
2022-10-11
12:14
Дипломатическое представительство Узбекистана призывает своих граждан покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в страну.
Посольство Узбекистана в Киеве призывает своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной для такого решения стали ракетные удары, которые Россия наносит с понедельника.
"В свете обострения ситуации на фронте, а также высокой вероятности продолжения ракетных обстрелов, просим граждан покинуть страну в целях собственной безопасности", — говорится на сайте посольства.
В дипломатическом представительстве также призвали воздержаться от поездок в Украину до полного урегулирования конфликта.
Опубликовано: Максим Алексеев
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