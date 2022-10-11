Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном
2022-10-11
12:16
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном и выступил против проведения переговоров с «террористами».
11 октября председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале сравнил действующего президента Украины Владимира Зеленского с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.
Володин также отметил, что во всём мире придерживаются политики отказа от проведения переговоров с террористами, ввиду чего российский политик выступил против проведения переговоров с Киевом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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