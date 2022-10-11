ФСБ задержало боевиков из банд Басаева и Хаттаба, воевавших с псковскими десантниками

2022-10-11

12:29

Сотрудники ФСБ произвели задержание двух бывших террористов, которые сражались с российскими десантниками из Пскова в 2000 году.

11 октября центр ФСБ по связям с общественностью сообщил, что сотрудники ведомства произвели задержание двух боевиков, ранее состоявших в бандах террористов Басаева и Хаттаба и воевавших с псковскими десантниками на высоте 776 в 2000 году. Задержанные были пойманы в Томске и Ставрополе.

Напомним, что в рамках Второй чеченской войны 1 марта 2000 года 104-ая бригада десантников РФ из Пскова вступила в бой с террористами, потеряв 84 бойца и уничтожив не менее 400 солдат противника.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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