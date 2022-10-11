Поговорку "на обиженных воду возят" можно включать в топ самых непонятных и неоднозначных
2022-10-11
12:37
Даже ученые мужи́ не могут сойтись в едином мнении касательно происхождения поговорки. Наиболее интересная и популярная версия уходит корнями во времена Петра I.
В Санкт-Петербурге не было централизованного водоснабжения вплоть до середины XIX века, поэтому воду по домам и учреждениям развозили водовозы.
Развозили бочки с водой на лошадях, но когда водовоза нужно было наказать, его самого впрягали вместо лошади. Он, естественно, обижался, пыхтел и суровился.
Причин для наказания могло быть несколько. Первая причина была в завышении цен на воду, несмотря на то, что тарифы были фиксированными. Другая причина заключалась в подмене питьевой воды технической.
Чистой для питья считалась вода из Невы, а техническая вода для бытовых нужд бралась из каналов. Чистую воду развозили в белых бочках, а техническую в зеленых и жёлтых.
Нечистые на руку водовозы порой занимались подменой воды. Продавали техническую под видом невской.
На фотографии памятник водовозу в Санкт-Петербурге, расположенный рядом с водонапорной башней на Шпалерной улице, ныне музеем «Мир воды Санкт-Петербурга».
Опубликовано: Антон Райт
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