Поговорку "на обиженных воду возят" можно включать в топ самых непонятных и неоднозначных

Даже ученые мужи́ не могут сойтись в едином мнении касательно происхождения поговорки. Наиболее интересная и популярная версия уходит корнями во времена Петра I.

В Санкт-Петербурге не было централизованного водоснабжения вплоть до середины XIX века, поэтому воду по домам и учреждениям развозили водовозы.

Развозили бочки с водой на лошадях, но когда водовоза нужно было наказать, его самого впрягали вместо лошади. Он, естественно, обижался, пыхтел и суровился.

Причин для наказания могло быть несколько. Первая причина была в завышении цен на воду, несмотря на то, что тарифы были фиксированными. Другая причина заключалась в подмене питьевой воды технической.

Чистой для питья считалась вода из Невы, а техническая вода для бытовых нужд бралась из каналов. Чистую воду развозили в белых бочках, а техническую в зеленых и жёлтых.

Нечистые на руку водовозы порой занимались подменой воды. Продавали техническую под видом невской.

На фотографии памятник водовозу в Санкт-Петербурге, расположенный рядом с водонапорной башней на Шпалерной улице, ныне музеем «Мир воды Санкт-Петербурга».