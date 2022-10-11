Дочь покойной Началовой Вера Алдонина на концерте в Кремле очаровала подписчиков своим внешним видом
2022-10-11
12:44
Дочь скончавшейся несколько лет назад певицы Юлии Началовой Вера Алдонина выступила на сцене Кремлёвского дворца. Девушка очаровала поклонников своим внешним видом.
Дочь покойной исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина вышла на сцену Кремлевского дворца, очаровав своих поклонников внешним видом.
Девушка выступала в рамках международного музыкального конкурса "Большая сцена". Фестиваль проходил в российской столице 4 - 9 октября. Алдонина поделилась снимками с мероприятия в социальных сетях.
Начинающая певица надела длинное синее платье с открытыми плечами. Наряд Вера дополнила широким поясом, расшитым жемчужинами.
На фото с мероприятия 15-летняя дочь покойной артистки выглядит совсем взрослой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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