Тертель: переломный момент в СВО РФ в Украине может наступить в ноябре-феврале
2022-10-11
12:58
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о возможном переломном моменте в СВО РФ на Украине.
11 октября глава Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель в ходе информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом заявил, что переломный момент в специальной военной операции Российской Федерации на Украине может произойти в период с ноября по февраль.
Тертель пояснил, что в случае успешного проведения мобилизационных мероприятий в России, спецоперация перейдёт в ключевую фазу своего развития не позднее чем до февраля 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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