Тертель: переломный момент в СВО РФ в Украине может наступить в ноябре-феврале

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о возможном переломном моменте в СВО РФ на Украине.

11 октября глава Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель в ходе информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом заявил, что переломный момент в специальной военной операции Российской Федерации на Украине может произойти в период с ноября по февраль.

Тертель пояснил, что в случае успешного проведения мобилизационных мероприятий в России, спецоперация перейдёт в ключевую фазу своего развития не позднее чем до февраля 2023 года.