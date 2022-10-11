Москалькова обратилась в ООН с призывом расследовать преступления в Купянске

Татьяна Москалькова призвала международные защитные организации расследовать преступления в Купянске.

11 октября РИА Новости сообщили, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась с просьбой к верховному Комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрка и международным правозащитным организациям провести всестороннее расследование казни мирных жителей под Купянском. Об этом Москалькова сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по видео из Купянска с убийствами мирных жителей, которое опубликовал в своем Telegram-канале бывший командир нацбатальона "Азов" Максим Жорин, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие.