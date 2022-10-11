В Англии 32-летнюяя медсестра убивала новорожденных детей

В понедельник, 10 октября суд Великобритании постановил, что 32-летняя медсестра обвиняется в убийстве семи новорожденных детей (пяти мальчиков и двух девочек — ред.) и покушении на убийство еще десяти за год.

Как сообщает Daily Mail, один из детей умер менее чем через 90 минут после того, как его поместили на попечение Люси Летби.

На первом слушании также было заявлено, что медсестра из больницы графства Честер трижды пыталась убить одного из детей.

До января 2015 года статистика младенческой смертности в неонатальном отделении была сопоставима с другими аналогичными отделениями. По словам прокурора Ника Джонсона, в течение следующих 18 месяцев произошло значительное увеличение числа умерших младенцев и количества тяжелых коллапсов у пациентов.

Как он подчеркнул перед присяжными, медики больницы давно пытались выяснить правду и причину растущего числа смертей среди младенцев.

"В какой-то момент они заметили, что у всех дел один общий знаменатель. Это присутствие рядом с ними одной из неонатальных медсестер, а это Люси Летби", - сказал Джонсон.

Оперативное расследование показало, что двое младенцев отравились инсулином.

"Уровень сахара в их крови упал до опасно низкого уровня. Дети выжили только благодаря мастерству и быстрой реакции медиков В то время они не понимали, что младенцев отравили", - сказал обвинитель.

Джонсон подчеркнул, что доступ в палату, где содержались новорожденные, строго ограничен, и в обоих случаях — дежурила 32-летняя медсестра.

Чтобы доказать свою точку зрения присяжным, Джонсон показал им экспертную карту изменений в уходе, а также возникающих смертей и ухудшения здоровья младенцев в больнице. Выяснилось, что изначально они происходили ночью, когда в вечернюю смену пришла Люси Летби. Когда женщину перевели на дневное дежурство, гибель младенцев стала происходить и в это время.

"Это все дело рук этой женщины", — подчеркнул обвинитель.

Женщина, как подчеркивает ВВС, отрицает выдвинутые против нее обвинения. Суд над медсестрой из Честера может занять до шести месяцев.