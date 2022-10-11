ВКС России сбили вертолёт Ми-24 ВВС Украины в Днепропетровской области

2022-10-11

13:26

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация сбила украинский военный вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области.

11 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе сообщил, что служащие российских воздушно-космических сил уничтожили вертолёт Ми-24 военно-воздушных сил Украины.

Конашенков также уточнил, что уничтожение высокоточным оружием ВКС России украинского военного ударного вертолёта произошло в небе над селом Марьянское в Днепропетровской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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