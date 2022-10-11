«Был не нужен»: Лолита рассказала о взаимоотношениях Моисеева с братом

Милявская также уточнила, что с организацией похорон исполнителя помог композитор Игорь Крутой.

Журналистка Алена Жигалова опубликовала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» часть телефонного интервью с Лолитой Милявской.

Беседа состоялась после похорон Бориса Моисеева и певица заявила: артист справедливо завещал имущество своему директору Сергею Гороху.

По словам Лолиты, он заботился о Моисеева вплоть до самой смерти, он же и организовал похороны.

«Если бы не Горох, то Боря бы давно ушел. И квартира была отписана сто лет назад, потому что своему брату Боря был не нужен. Он вообще отказывался с ним встречаться и презирал напрочь», — цитирует Лолиту Рамблер.

Милявская также уточнила, что с организацией похорон исполнителя помог композитор Игорь Крутой.