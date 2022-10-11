«Был не нужен»: Лолита рассказала о взаимоотношениях Моисеева с братом
2022-10-11
13:31
Милявская также уточнила, что с организацией похорон исполнителя помог композитор Игорь Крутой.
Журналистка Алена Жигалова опубликовала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» часть телефонного интервью с Лолитой Милявской.
Беседа состоялась после похорон Бориса Моисеева и певица заявила: артист справедливо завещал имущество своему директору Сергею Гороху.
По словам Лолиты, он заботился о Моисеева вплоть до самой смерти, он же и организовал похороны.
«Если бы не Горох, то Боря бы давно ушел. И квартира была отписана сто лет назад, потому что своему брату Боря был не нужен. Он вообще отказывался с ним встречаться и презирал напрочь», — цитирует Лолиту Рамблер.
Милявская также уточнила, что с организацией похорон исполнителя помог композитор Игорь Крутой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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