Вооруженные силы Беларуси приступили к проверке боевой готовности
2022-10-11
13:32
По поручения президента Республики Беларусь в Вооруженных силах страны началась проверка боевой готовности.
Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что с 11 октября началась проверка Вооруженных сил страны.
В военном ведомстве пояснили, что воинские части и подразделения будут проверены по вопросам приведения в различные степени боевой готовности, отработают совершение марша в назначенные районы для последующего выполнения учебно-боевых задач.
Опубликовано: Максим Алексеев
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