Вооруженные силы Беларуси приступили к проверке боевой готовности

2022-10-11

13:32

По поручения президента Республики Беларусь в Вооруженных силах страны началась проверка боевой готовности.

Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что с 11 октября началась проверка Вооруженных сил страны.

В военном ведомстве пояснили, что воинские части и подразделения будут проверены по вопросам приведения в различные степени боевой готовности, отработают совершение марша в назначенные районы для последующего выполнения учебно-боевых задач.

Опубликовано: Максим Алексеев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: