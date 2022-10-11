Junge Welt: немецкий депутат Дагделен обвинила Запад в попытке разорить Россию

Депутат немецкого бундестага Севим Дагделен утверждает, что западные страны бросают все силы на то, чтобы сделать Россию экономически слабой.

Газета Junge Welt взяла интервью у немецкого депутата Севим Дагделен, которая утверждает, что антироссийские санкции Запада нацелены на разорение России, однако в конечном итоге страдают экономики самих западных государств, которые испытывают шок в условиях отсутствия поставок российских энергоносителей.

Также Дагделен уверена, что отправка США и НАТО в Украину оружия является циничной по своей природе, поскольку лишь затягивает российско-украинский кризис.