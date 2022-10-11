В Беларуси по приказу Лукашенко началась проверка боеготовности войск

Минобороны Беларуси сообщило о начале мероприятий поп проверке боеготовности армии.

Официальный телеграм-канал Министерства обороны Республики Беларусь сообщил о начале проверки боеготовности армии.

Из заявления следует, что проверка будет проводиться с 11 октября по распоряжение президента страны Александра Лукашенко.

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением Президента проводит проверку Вооруженных Сил Беларуси", - передает Минобороны.

Отмечается, что войска будут отрабатывать приведение в боевую готовность, совершение марша и развертывание.