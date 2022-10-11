Эксперты объяснили, что теряет огород без хрена и в чем ценность этого растения
2022-10-11
13:49
Это бесценный источник витамина С и других полезных элементов. Его также боятся вредители и вирусы.
Это растение, а,точнее, его корни – кладезь витаминов и микроэлементов. Витамина С в нем намного больше, чем в цитрусовых.
Хрен хорош и тем, что его специфический запах не любят многие вредители сада. А отвары и растворы на его основе можно использовать в деле борьбы с насекомыми, а также для профилактики болезней.
Мало кто знает, но хрен также лечит воздух. Опытные хозяйки для повышения лежкости картофеля в ящик с клубнями кладут куски хрена, и урожай сохраняется лучше.
Потому, если такое ценное растение есть на огороде, это очень здорово. Но нужно знать, что хрен любит кислый или слабокислый грунт. А на хорошо удобренным участке - погибнет.
Хрен любит воду, потому в засушливую погоду его надо поливать. В идеале - выделить растению отдельную территорию, подкислить почву, внеся перед посадкой перегной, навоз.
Размножать с помощью черенков корневища. Процедуру можно провести осенью или весной. По мере роста хрена нужно повышать кислотность грунта. Самое простое и быстродействующее вещество в этом плане - лимонная кислота.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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