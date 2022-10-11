Акция в поддержку Пугачёвой не увенчалась успехом
2022-10-11
13:54
На Красной площади появилось послание певице Алле Пугачёвой. Так почитатели таланта артистки решили её поддержать.
Послание Алле Пугачёвой засветилось в небе над Красной площадью. Фанаты Аллы Борисовны устроили акцию в ее поддержку, написав "Алла. Ты лучшая. Мы тебя любим".
Данное "представление" состоялось 10 октября в самом центре российской столицы.
Не все поверили в то, что событие было на самом деле. Видео с хвалебным посланием певице распространилось в сети, но большинство россиян восприняло это, как фотошоп.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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