Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
2022-10-11
13:58
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Петербург на переговоры с Путиным.
11 октября РИА Новости сообщили, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ во вторник встретится в Санк-Петербурге с президентом ОАЭ. Встреча президентов пройдет в закрытом формате, один на один.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, 2000 человек остались без света
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе