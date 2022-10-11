Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Петербург на переговоры с Путиным.

11 октября РИА Новости сообщили, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ во вторник встретится в Санк-Петербурге с президентом ОАЭ. Встреча президентов пройдет в закрытом формате, один на один.