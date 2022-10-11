Андрей Макаревич и Валерий Соловей судятся с Минюстом РФ за отмену статуса иноагентов

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, решение о включении в список иноагентов обжаловал также артист Михаил Шац.

Певец Андрей Макаревич, а также политолог Валерий Соловей, подали иски в суд с требованием отмены решения Минюста о признании их иностранными агентами, сообщает ТАСС.

"В суд поступили иски Соловья В. Д. и Макаревича А. В. к Министерству юстиции России. Истцы требуют отмены решения о включении их в реестр лиц, которые выполняют функции иностранного агента", - цитирует агентство пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Дату рассмотрения заявлений пока не назначили.

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, решение о включении в список иноагентов обжаловал также артист Михаил Шац.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внес Шаца и Макаревича в реестр физлиц-иноагентов. Макаревич не раз высказывался против спецоперации на Украине. В начале марта музыкант заявил, что находится в Израиле.

Шац после начала специальной военной операции на Украине поставил подпись под коллективным обращением к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ее остановить.

Политолога Соловья внесли в реестр иноагентов 9 сентября - вместе с журналисткой Юлией Латыниной, уточняет Рамблер.