Андрей Макаревич и Валерий Соловей судятся с Минюстом РФ за отмену статуса иноагентов
2022-10-11
14:06
По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, решение о включении в список иноагентов обжаловал также артист Михаил Шац.
Певец Андрей Макаревич, а также политолог Валерий Соловей, подали иски в суд с требованием отмены решения Минюста о признании их иностранными агентами, сообщает ТАСС.
"В суд поступили иски Соловья В. Д. и Макаревича А. В. к Министерству юстиции России. Истцы требуют отмены решения о включении их в реестр лиц, которые выполняют функции иностранного агента", - цитирует агентство пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Дату рассмотрения заявлений пока не назначили.
По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, решение о включении в список иноагентов обжаловал также артист Михаил Шац.
2 сентября 2022 года Минюст РФ внес Шаца и Макаревича в реестр физлиц-иноагентов. Макаревич не раз высказывался против спецоперации на Украине. В начале марта музыкант заявил, что находится в Израиле.
Шац после начала специальной военной операции на Украине поставил подпись под коллективным обращением к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ее остановить.
Политолога Соловья внесли в реестр иноагентов 9 сентября - вместе с журналисткой Юлией Латыниной, уточняет Рамблер.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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