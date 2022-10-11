Путин продлил продэмбарго в России в ответ на санкции Запада до 2023 года включительно

2022-10-11

14:07

Владимир Путин издал указ о продлении продовольственного эмбарго в России по отношению к западным странам.

11 октября пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня Владимир Путин президентским указом пролонгировал продовольственное эмбарго против стран Запада на 2023 год. Продэмбарго в России было введено в 2014 году в связи с западными антироссийскими санкциями после вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Вместе с тем, после начала российской специальной военной операции в Украине западные государства уже ввели восемь антироссийских пакетов санкций и заняты подготовкой девятого.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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