Путин продлил продэмбарго в России в ответ на санкции Запада до 2023 года включительно

Владимир Путин издал указ о продлении продовольственного эмбарго в России по отношению к западным странам.

11 октября пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня Владимир Путин президентским указом пролонгировал продовольственное эмбарго против стран Запада на 2023 год. Продэмбарго в России было введено в 2014 году в связи с западными антироссийскими санкциями после вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Вместе с тем, после начала российской специальной военной операции в Украине западные государства уже ввели восемь антироссийских пакетов санкций и заняты подготовкой девятого.