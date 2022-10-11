Сивков: у России хватит ракет для продолжения массированных ударов по Украине
2022-10-11
14:10
11 октября доктор военных наук РФ Константин Сивков выразил уверенность, что у России достаточный запас ракет для нанесения ударов по территории украинского государства.
Днём вторника российский военный эксперт Константин Сивков дал интервью изданию "РИА Новости", где выразил уверенность, что у армии России существует достаточный ракетный запас, чтобы производить массированные удары по украинским объектам военной и энергетической инфраструктуры на регулярной основе.
По мнению Сивкова, 10 и 11 октября российские войска наносили лишь демонстративные удары по Украине, а главные ракетные атаки ВС РФ по территории украинских городов ещё впереди.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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