Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян проводят переговоры в Москве
2022-10-11
14:15
Во вторник Владимир Путин и президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян начали рабочую встречу в центре российской столицы.
11 октября глава ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москве, где в Кремле проводит переговоры с Владимиром Путиным. В ходе рабочей встречи Путин заявил, что считает важным все договорённости между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, поскольку эти соглашения являются гарантией стабильности не только в двух странах, но и во всём мире.
Примечательно, что накануне нефтяной картель ОПЕК+ решил понизить нефтедобычу в мире несмотря на то, что Джо Байден совершал рабочую поездку по Ближнему Востоку с просьбой наоборот нарастить добычу нефти для снижения её стоимости в США и Европе. Западные СМИ полагают, что существует некая тайная договорённость между Владимиром Путиным и главой ОАЭ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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