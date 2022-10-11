Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян проводят переговоры в Москве

Во вторник Владимир Путин и президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян начали рабочую встречу в центре российской столицы.

11 октября глава ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москве, где в Кремле проводит переговоры с Владимиром Путиным. В ходе рабочей встречи Путин заявил, что считает важным все договорённости между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, поскольку эти соглашения являются гарантией стабильности не только в двух странах, но и во всём мире.

Примечательно, что накануне нефтяной картель ОПЕК+ решил понизить нефтедобычу в мире несмотря на то, что Джо Байден совершал рабочую поездку по Ближнему Востоку с просьбой наоборот нарастить добычу нефти для снижения её стоимости в США и Европе. Западные СМИ полагают, что существует некая тайная договорённость между Владимиром Путиным и главой ОАЭ.