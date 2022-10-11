Из-за высоких цен на энергоносители в Германии сильно выросло число банкротств предприятий

Высокие цены на энергоносители называют одной из главных причин нарастающей волны банкротств в Германии. В сентябре об этом заявило на треть больше компаний, чем год назад, пишет Bild.

Согласно отчету Института экономических исследований в Галле (IWH), опубликованному 10 октября, в сентябре количество банкротств в товариществах и компаниях увеличилось на 34% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 762.

По словам эксперта IWH Штеффена Мюллера, "в ближайшие месяцы количество банкротств продолжит заметно расти". Согласно исследованию, помимо ухудшения экономической ситуации, основной причиной этого является резкий рост цен на важные факторы производства. В дополнение к затратам на электроэнергию сейчас также растут заработная плата и проценты по кредитам.

В то время как конфликт в Украине ведет к повышению стоимости энергии, сбои в международных цепочках поставок делают многие импортные промежуточные продукты более дорогими. В результате повышения процентной ставки ЕЦБ растут расходы на рефинансирование предприятий. Кроме того, с октября увеличилась минимальная заработная плата в Германии, что также привело к более высоким затратам для некоторых компаний.

По данным Федерального статистического управления, в первом полугодии окружные суды Германии зарегистрировали 7 113 заявлений о банкротстве. Это на 4% меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Однако из-за стремительного роста цен на энергоносители в последнее время усилились предостережения политиков и бизнесменов от волны банкротств. Уже в августе она была на 25% больше случаев, чем в том же месяце прошлого года. По данным Немецкой промышленной федерации (BDI), высокие цены являются основной проблемой для 58% компаний, а 34% опасаются за свои средства к существованию.