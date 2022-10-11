Офис Зеленского признал острую нужду Украины в системах ПВО и ПРО
2022-10-11
14:28
Владимир Зеленский провёл заседание ставки Верховного Главнокомандующего Украины, на которой поднимался вопрос о противовоздушной обороне государства.
Днём 11 октября пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила о прошедшей ставке Верховного Главнокомандующего Украины, в рамках которой был поднят вопрос о способностях украинских систем противовоздушной обороны перехватывать российские ракеты. На заседании было констатировано, что сейчас ПВО армии Украины с переменным успехом сбивают ракеты РФ, частично защищая объекты инфраструктуры страны.
Вместе с тем в офисе Зеленского признали, что в скором будущем войска России нарастят интенсивность ракетных обстрелов Украины, ввиду чего ВСУ остро нуждаются в поставках западных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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